معتمد جمال يصعد 7 ناشئين لتدعيم تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بتصعيد 7 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2007 للمشاركة في مران الفريق اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تدريب اليوم مشاركة كل من خالد السيد ومحمد أسامة ومعاذ محمد في مركز قلب الدفاع، وعمر يسري في مركز الظهير الأيسر، ومحمد عبد الونيس في خط الوسط، بالإضافة إلى معاذ إبراهيم وحسام عاشور التقي في مركز الجناح.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.