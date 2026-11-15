للتقصير فى العمل.. مدير تعليم القليوبية يحيل 4 معلمين بكفر شكر للتحقيق

واصل الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولاته الميدانية المفاجئة والمكثفة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية.



وأجرى مدير المديرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، ورافقه خلالها أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

واستهدفت الجولة الوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري داخل المدارس، والتأكد من توفير المناخ الملائم للطلاب، وشملت المتابعة الميدانية المدارس التالية، مدرسة كفر منصور الابتدائية، مدرسة الشيخ عبد المعطي، مدرسة الشهيد محمد كريم الثانوية، مدرسة كفر منصور الثانوية.

وخلال تفقد الفصول الدراسية ومراجعة السجلات، رصد مدير المديرية وجود تقصير في متابعة وتصحيح التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب.

وبناءً عليه، أصدر الدكتور ياسر محمود قرارًا فوريًا بإحالة عدد من المعلمين للتحقيق، لعدم التزامهم باستكمال التقييمات المقررة وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خلال جولته، أن التقييمات الدورية تمثل ركيزة أساسية لقياس المستوى التحصيلي الفعلي للطلاب، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تقصير يخل بانضباط المنظومة أو يمس مصلحة الطالب.

ووجه مديري المدارس بضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لكافة السجلات الدراسية وتفعيل الأنشطة التربوية.

وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أن "الميدان هو المعيار الحقيقي للنجاح؛ فبقدر ما نكافئ المجتهد ونشجع المتميز، سنظل حاسمين في مواجهة أي تقصير، ليبقى انضباط المدرسة المصرية هو الضمانة الأولى لصناعة جيل واعٍ ومستقبل مشرق".