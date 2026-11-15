بحضور أبو ريدة والدرندلي وأبو العينين.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى مالاوي

غادرت بعثة منتخب مصر إلى مالاوي، استعدادًا لخوض المواجهة المقبلة، ضمن مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وغادرت البعثة بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب مصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على التواجد مع بعثة المنتخب قبل سفرها، في إطار دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة الحالية، التي يسعى خلالها المنتخب لتحقيق أهدافه ومواصلة مشواره بنجاح.

تدريب منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومدربه علي ماهر، مراناً، صباح اليوم، استعداداً لمواجهة منتخبها، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفضل ماهر استبعاد محمد عبدالمنعم، مدافع المنتخب، من السفر لمالاوي لاستكمال علاجه، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مالاوي، في تمام العاشرة، مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.