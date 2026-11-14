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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لأول مستشفى حكومي بالعبور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية جولة تفقدية بمستشفى المدينة بمدينة العبور، لمتابعة سير التشغيل التجريبي والوقوف على جاهزية الأقسام الطبية ومستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أحمد سمير إبراهيم، مدير المستشفى، والمهندس محمد عماد، نائب رئيس جهاز مدينة العبور.


واستهل المحافظ جولته بتفقد قسمي العلاج الطبيعي والأشعة، للاطلاع على التجهيزات والإمكانات الطبية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 20 ماكينة، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، خاصة مع إدخال تقنية الترشيح الدموي عالي الكفاءة (HDF)، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات الغسيل الكلوي بالمستشفى.


والتقى المحافظ بعدد من المرضى داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة واحتياجاتهم، مؤكدًا ضرورة انتظام جلسات الغسيل الكلوي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.


كما تفقد العيادات الخارجية التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وشملت عيادات الرمد والنفسية والأسنان والأطفال والقلب، حيث اطمأن على انتظام العمل وتوافر التخصصات الطبية، وحسن استقبال المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية.


وتفقد المحافظ صيدلية المستشفى، واطلع على منظومة توفير الأدوية والتجهيزات الخاصة بها، والتي تتضمن تخصيص جزء لتفعيل خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المواطنين، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على العلاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون الحاجة إلى الانتقال للمستشفى.


واطلع المحافظ على الإمكانات الإجمالية للمستشفى، الذي يُعد أول مستشفى حكومي بمدينة العبور، ويضم 189 سريرًا، منها 47 سريرًا للرعاية المركزة، و9 أسرة لرعاية الأطفال، و12 حضانة أطفال مجهزة وجاهزة لاستقبال الحالات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات، بما يعكس حجم الإمكانات والتجهيزات الطبية المتطورة التي يمتلكها المستشفى، ويجعله صرحًا طبيًا متكاملًا على أعلى مستوى لخدمة أهالي مدينة العبور والمناطق المجاورة.


واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حول التجهيزات الطبية ومعدلات التشغيل الحالية وخطة استكمال تشغيل باقي الأقسام، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التشغيل التجريبي، وسرعة تلافي أي ملاحظات فنية أو إدارية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريضية والأدوية والمستلزمات، مع الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، ووضع جدول زمني واضح لاستكمال تشغيل الأقسام المتبقية، بما يضمن الاستفادة الكاملة من إمكانات المستشفى.

صرح طبى كبير


وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن مستشفى المدينة بالعبور يمثل صرحًا طبيًا كبيرًا وإضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة أنه أول مستشفى حكومي بمدينة العبور، وما يمتلكه من تجهيزات طبية متطورة وتخصصات متنوعة تسهم في توفير خدمات علاجية متكاملة لأهالي المدينة والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، وتعزيز قدرات القطاع الصحي بالمحافظة.


وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى المنشآت الطبية، مؤكدًا أن ما تشهده المستشفيات الحكومية من تطوير وتحديث في البنية التحتية والتجهيزات الطبية وتنوع التخصصات يعكس توجه الدولة نحو إنشاء وتطوير صروح طبية متكاملة تضاهي في تجهيزاتها ومستوى خدماتها المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية العالمية، وتقدم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة صحية متميزة. كما ثمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى في تجهيز الأقسام وبدء التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة والأجهزة التنفيذية يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.


وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التشغيل، وسرعة استكمال تشغيل الأقسام المتبقية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة تليق بأبناء محافظة القليوبية.

القليوبية جولة تفقدية مدينة العبور مستسفى المدينة صحة القليوبية

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