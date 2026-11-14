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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يوجّه بسرعة تنفيذ حلول مرورية أمام مزلقان كفر شبين

مزلقان كفر شبين
مزلقان كفر شبين
إبراهيم الهواري

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة تنفيذ الحلول المرورية اللازمة للتعامل مع مشكلة التكدس أمام مزلقان كفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، مؤكدًا ضرورة التحرك الميداني وسرعة تنفيذ الإجراءات التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.


وفي استجابة لتوجيهات المحافظ، جرى تنفيذ الإجراءات المرورية على أرض الواقع عقب الاجتماع والمعاينة الميدانية التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، والدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والجهات المعنية.

وشملت الأعمال تركيب صدادات مرورية بطول إجمالي 200 متر أمام مزلقان كفر شبين، بواقع 100 متر لكل اتجاه، بهدف تنظيم حركة المركبات القادمة من القرية والمتجهة إليها، وتحقيق الفصل بين الاتجاهات المختلفة، والحد من التداخل والتقاطعات التي تتسبب في التكدسات المرورية.

كما تضمنت الأعمال إعادة تنظيم مسارات الدخول والخروج من وإلى القرية، من خلال تركيب مطبات شوكية وصدادات مرورية، بما يسهم في ضبط حركة المركبات، ومنع تداخل المسارات وتحقيق انسيابية الحركة أمام المزلقان.

وفي إطار توجيهات المحافظ بدراسة الحلول المرورية بالمناطق المحيطة، امتدت المعاينة الفنية إلى منطقة مزلقان المصرفاوية، حيث جرى اقتراح إنشاء صدادات مرورية بطول نحو 120 مترًا أمام مستشفى بيت الصحة، إلى جانب إجراء رفع مساحي للمنطقة المحيطة في نطاق 150 مترًا بالاتجاهات المؤدية إليها، تمهيدًا لاستكمال الدراسة الفنية وتحديد الحلول المناسبة لتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجّه محافظ القليوبية بمتابعة الحالة المرورية عقب تنفيذ الإجراءات، وتقييم مدى فاعليتها في الحد من التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، مع استمرار التنسيق بين إدارة المرور والوحدة المحلية والجهات المعنية، لضمان انتظام حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة دراستها وتنفيذ الحلول المناسبة لها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحركة المرورية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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