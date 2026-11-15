رئيس جامعة مدينة السادات يفتتح معرض الكتاب.. ويؤكد أهمية نشر المعرفة

افتتح الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات ، فعاليات معرض الكتاب التاسع، الذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، وتستضيفه الكلية خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الكتاب الأكاديمي بوابة المعرفة والبحث العلمي»، بمشاركة 11 دار نشر ومؤسسة ثقافية، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر المعرفة، وتشجيع القراءة، وإثراء الحياة الثقافية والعلمية لمنسوبيها والمجتمع المحيط بها.

واستُهلت فعاليات الافتتاح بتقديم مجموعة من العروض الفنية الموجهة للأطفال، أعقبها قيام رئيس الجامعة بقص شريط الافتتاح، ثم تفقد أجنحة المعرض، واطلع على إصدارات دور النشر المشاركة، وما تضمه من كتب أكاديمية وعلمية وثقافية ودينية وأدبية، إلى جانب إصدارات متنوعة في مجالات التربية والرياضة والقانون وكتب الأطفال، مشيدًا بتنوع المعروضات وما يتيحه المعرض من فرص للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار مناسبة تبدأ من 3 جنيهات.

وعلى هامش الفعاليات، قام الدكتور ناصر عبد الباري، بزراعة شجرة، في لفتة تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة، وحرصها على أن تمتد رسالتها التوعوية إلى مختلف المجالات، بما يسهم في نشر الممارسات الإيجابية والحفاظ على البيئة، ويجسد التكامل بين بناء الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية والبيئية.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن تنظيم معرض الكتاب يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية القراءة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية الوعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة علمية وثقافية محفزة لأبنائها الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وإتاحة مصادر المعرفة في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتنمية الفكر والإبداع، وتعزيز ارتباط الجامعة بدورها التنويري والمجتمعي. كما أشاد بجهود القائمين على تنظيم المعرض ومشاركة دور النشر والمؤسسات الثقافية، مؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة المبادرات والأنشطة التي تسهم في إثراء الحياة الجامعية وخدمة المجتمع.

يقام المعرض برعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد نوير، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل، عميد كلية السياحة والفنادق، وبحضور الدكتور خميس محمد خميس، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور ياسر كمال، عميد كلية العلوم، والدكتورة تقوى جبر، عميد كلية الطب، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

ويشارك في المعرض 11 دار نشر ومؤسسة ثقافية، تشمل وكالة الأهرام للتوزيع، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار أخبار اليوم للتوزيع، ودار النهار، ودار بريق، ودار سمارت بوك شوب، ودار أوزوريس، ودار إنفينيتي، والمكتبة الأكاديمية، ودار إيمك – الشركة المصرية للتسويق، بما يوفر تنوعًا في الإصدارات والمجالات المعرفية لتلبية اهتمامات مختلف فئات رواد المعرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد نوير، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، أهمية المعارض الثقافية في تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والثقافة العامة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مصادر متنوعة للعلم والمعرفة، بما يدعم بناء شخصية الطالب الجامعي، ويعزز قدراته على البحث والاطلاع والتفكير المستنير.

وأشارت الدكتورة جيهان نبيل، عميد كلية السياحة والفنادق، إلى حرص الكلية على استضافة المعرض والمشاركة في تنظيم فعالياته، انطلاقًا من دورها في دعم الأنشطة الثقافية والعلمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تمتد إلى تنمية الوعي والمهارات وتشجيع الطلاب على القراءة والتفاعل مع مختلف مجالات المعرفة.

ويتضمن البرنامج المصاحب للمعرض تنظيم ندوة ثقافية يومية، إلى جانب ورشة عمل للرسم تستهدف طلاب المدارس، فضلًا عن العروض الفنية والثقافية، بما يجعل المعرض مساحة متكاملة للتفاعل مع الكتاب والفنون والمعرفة، ويعزز دوره في نشر الثقافة وتنمية الوعي لدى الطلاب وأفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم المعرض بإشراف الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، ممثلة في الأستاذة منى عبد الجليل، مدير إدارة المكتبات، والأستاذة نسرين سمير الخياط، وبالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، في إطار جهود الجامعة المتواصلة لدعم الأنشطة الثقافية وترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع.