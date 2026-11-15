مصرع عامل كارتة أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

شهد طريق قويسنا - شبين الكوم حادث دهس عامل كارتة بالتحديد عند قرية ميت أبو شيخة التابعة لدائرة قويسنا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بوقوع حادث دهس صباح اليوم لعامل كارتة أثناء عمله بالتزامن من كثافة الشبورة المائية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربية إسعاف وتبين وفاة بلال ابراهيم يبلغ من العمر 39 عام من قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، وتم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق والسيارة.