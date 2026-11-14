محافظ المنوفية يكلف التخطيط العمراني بفحص الشكاوى .. وصرف مساعدات عاجلة لحالة إنسانية

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بعدد من المواطنين والحالات الإنسانية ، للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وتلبيتها ، تأكيداً على نهجه المستمر في تعزيز قنوات التواصل المباشر والفعال مع المواطنين ووضع احتياجاتهم في مقدمة أولويات منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة .

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالنزول الميداني لفحص شكوى مواطن يتضرر من غلق أحد الشوارع بالمخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى والطلبات أحدهم لمواطن بناحية اسطنها بشأن إمكانية الموافقة على توصيل خدمة الصرف الصحي والعرض عليه.

فيما كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وسرس الليان ببحث شكوى عدد من المواطنين بشأن تسهيل إجراءات ملف التصالح على مخالفات البناء تيسيراً عليهم.

واختتم محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ومستلزمات دراسية لحالة إنسانية بمركز ومدينة أشمون مراعاة لظرفه المعيشية والصحية الصعبة وذلك في لفته إنسانية تأكيداً على اهتمامه المباشر بالأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.