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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يجهز ثلاثي الفريق تأهيليًا قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أدى محمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم ثلاثي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية  على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة الإشراف على البرنامج التأهيلي للثلاثي من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمود بنتايج أحمد عبد الرحيم إيشو إيشو محمد إبراهيم نادي الزمالك الزمالك

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