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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التجمع يعلن الحصر الأولي للمرشحين للمواقع والهيئات القيادية تمهيدًا للمؤتمر العام التاسع

حزب التجمع
حزب التجمع
معتز الخصوصي

أعلنت لجنة المتابعة والإشراف المركزية بحزب التجمع، اليوم، الحصر الأولي لأسماء أعضاء الحزب الذين تقدموا بطلبات الترشح للمواقع والهيئات القيادية، وذلك عقب غلق باب الترشح وفق الجدول الزمني المعلن، استعدادًا لانعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب يوم السبت، الموافق 28 نوفمبر 2026.

وأسفر الحصر عن تقدم 4 مرشحين لمنصب رئيس الحزب، و7 لمنصب نائب الرئيس، ومرشحين اثنين لمنصب الأمين العام، إلى جانب مرشح واحد لكل منصب من مناصب الأمناء العامين المساعدين الأربعة، و15 مرشحًا لعضوية المكتب السياسي، و35 مرشحًا لعضوية اللجنة المركزية من المؤتمر العام مباشرة.

وتقدم على موقع رئيس الحزب كل من: عاطف المغاوري، وأحمد بلال البرلسي، وهلال الدندراوي، ومحمد سعيد.

 ولموقع نواب رئيس الحزب كل من : حساني عثمان، وأمينة النقاش، وأحمد شعبان، وكامل السيد، ومحمود دوير، وعماد فؤاد، والدكتور عبد الفتاح مطاوع.

وتقدم  علي موقع الأمين العام كل من: السيد عبد العال، وهيثم محمود الشرابي.

ولموقع الأمناء العامون المساعدون،

- الشؤون السياسية: محمد فرج
- شؤون التنظيم: أحمد أحمد رجب
- شؤون العمل الجماهيري: محمود حامد
- التثقيف:عبد الناصر سعد قنديل

وتقدم للترشح لعضوية المكتب السياسي: مينا كرم، وأيمن أنور، وحسن النخلاوي، وعادل وليم، ومحمد عبد العظيم، وأحمد مجدي عثمان، وأحمد عبد القوي، ومحمد حسام الدين الفرغلي، وبكر عبد الحميد، ومحمد رواش، ومحمد فياض، ومحمد حنفي إبراهيم، وراندا فؤاد، ومحمود محمد الدسوقي، وأحمد عبد الخالق الصعيدي.

اللجنة المركزية

تقدم للترشح لعضوية اللجنة المركزية من المؤتمر العام مباشرة: سامح الجندي، وإسماعيل عبد الخالق، ومصباح قطب، ونرمين مصطفى، ومنى عزمي، وعبد الوهاب خضر، والدكتورة أمل خليفة، وسلمى مراد، وسمية هاشم، وإبراهيم جبل، وعاصم فهمي مرسي، وبلال فتحي المليجي، ومقار سمير صدقي، وعلي عبد الحميد بدر، ومنصور عبد الغني، وأشرف شهاب، ودعاء عبد الرحمن، ورياض عبد الهادي، وعيد عبد الحليم، وبهاء الدين محمود، والدكتور عصام الدين هلال، ومحمود عبده علي، وحسن عبد الحميد الزقاني، ونبيل رشوان، ورجائي بدوي، والدكتور عادل رمضان محمد، وأحمد ذهران، وعمرو طه، ومحمد سعيد، والسيد عبد العال مصطفى، وأمينة النقاش، وأحمد شعبان، ومحمود حامد، وضحى عاصي، ومارسيل سمير.

ومن المقرر إعلان الكشف النهائي للمرشحين عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والتنازلات، يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ليُستكمل بذلك الإعداد التنظيمي والإجرائي لانعقاد المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع يوم السبت 28 نوفمبر 2026.
وأكدت لجنة المتابعة والإشراف المركزية أن الأسماء المعلنة تمثل الحصر الأولي للمتقدمين بطلبات الترشح، ولا تعد كشفًا نهائيًا، إذ يظل اعتماد القائمة النهائية مرتبطًا بانتهاء المواعيد المقررة للطعون والتنازلات.

حزب التجمع غلق باب الترشح المؤتمر العام التاسع عضوية المكتب السياسي الأمين العام

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