شوبير: أتمنى حرص الأهلي على حضور اجتماعات ومناسبات الكاف خلال الفترة المقبلة

علق الإعلامي أحمد شوبير على اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت قد يكون عذرًا مقبولًا للنادي لعدم الحضور.

وقال شوبير: «قد يكون الوقت شوية ضيق، وقد يكون الأهلي معاه كل العذر في عدم المشاركة، لكن أتمنى النادي الأهلي بقوته وباسمه الكبير في أفريقيا يحرص فيما بعد على التواجد في مثل هذه المناسبات».

وأضاف: «الأهلي نادي كبير جدًا وكلامه مهم وتواجده مهم وآراؤه مهمة جدًا جدًا، الأهلي هو وحش القارة الأفريقية، ليس فقط بطل القرن، ولكنه كمان له اسمه وهيبته في القارة».