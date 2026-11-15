راكبين موتوسيكل.. القبض على 3 متهمين بترويج مخدرات بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص مستقلين دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بالمنشور ومستقليها ( 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ) ، وضُبط بحوزتهم (كمية لمخدرى "البودر ، الهيروين" – فرد خرطوش – مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 4/ الجارى حال تواجدهم بأحد الطرق بدائرة القسم محل سكنهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





