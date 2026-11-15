تحميل ركاب زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحميل ركاب أزيد من المقرر والتعدى عليهم بالسب وإجبارهم على النزول حال إعتراضهم على ذلك بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 12/ الجارى بأحد المواقف بدائرة المركز محل سكنه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





