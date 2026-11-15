القبض على أدمن صفحة بيع العملات الأجنبية في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية عملات أجنبية، وبمواجهته تبين عدم إتزانه وبإستدعاء شقيقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله قرر بأن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية ويتلقى العلاج اللازم لدى أحد أطباء العلاج النفسى وقدم ما يفيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





