تأجيل جلسة محاكمة سائق بتهمة دهس فتاة بالأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سائق سيارة بتهمة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الأزبكيةمما أسفر عن وفاتها إلى لـ 5 ديسمبر المقبل.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري، ووجود حالة وفاة أعلى الطريق بمنطقة الأزبكية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة صدمتها سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق؛ ما أدى إلى إصابتها ووفاتها في الحال، بينما فر السائق هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.