كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته أكثر من 12 ألف من الكتب وأغلفة الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض من الجهات المختصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، بطباعة العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط المدير المسئول، وتم بإرشاده ضبط (أكثر من 12 ألف نسخة من الكتب وأغلفة الكتب الروائية والأدبية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





