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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة.. أطفال تحت وطأة الكارثة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية

غزة
غزة
محمود محسن

 

تتفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة وسط ظروف معيشية وصحية بالغة القسوة، يدفع الأطفال والمرضى والنازحون ثمنها الأكبر، في ظل استمرار نقص المياه الآمنة والأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات العلاجية مع خروج 22 مستشفى عن الخدمة من أصل 38. 

وبين تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من الأوضاع المأساوية التي يعيشها أطفال القطاع، واستغاثات وزارة الصحة في غزة من نفاد نحو 55% من الأدوية المنقذة للحياة، تتكشف ملامح أزمة إنسانية وصحية متفاقمة، تضع حياة آلاف الفلسطينيين أمام مخاطر متزايدة، وسط مطالبات عاجلة بتكثيف المساعدات الإنسانية والطبية، وضمان وصولها دون عوائق، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، خاصة الأطفال.

اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
 

أكد متحدث المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

وقال خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المنظمة تعمل على توفير المياه الآمنة لأكثر من مليون شخص داخل القطاع، بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الإنسانية الأخرى، بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان الفلسطينيين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن فرق المنظمة تتواجد في نحو 80% من مساحة قطاع غزة، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات الإغاثة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدّد متحدث اليونيسف على ضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأطفال يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل نقص الاحتياجات الضرورية للحياة.

 سلطات الاحتلال الإسرائيلي

واتهم المتحدث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومقومات الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى ما وصفه بالانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، ومطالبًا بتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

الصحة في غزة: خروج 22 مستشفى عن الخدمة ونفاد 55% من الأدوية المنقذة للحياة

 

حذّر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار استهداف المنشآت الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن القطاع الطبي يواجه أزمة متفاقمة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأكد الدقران، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستهدف القطاع الطبي بشكل ممنهج، ويتعمد استهداف المستشفيات، إلى جانب منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بصورة كبيرة، في ظل الحاجة العاجلة إلى توفير 120 ألف خيمة لإيواء النازحين.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني نقصاً حاداً في الأدوية، مع نفاد نحو 55% من الأدوية المنقذة للحياة، وعدم توافر كميات كافية من العلاجات اللازمة للمرضى، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضح الدقران أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في القطاع، فيما تعمل 5 مستشفيات بصورة جزئية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى ويحد من قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

 إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة على أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، في ظل ما وصفه بالمماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية، مطالباً بتوفير الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة ودعم المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

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