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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر في منتدى «اسمع وتكلم»: لا نخشى سؤالًا ولا نغلق بابًا للحوار

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعرب الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، عن تقدير فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته لفعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» بالتوفيق والسداد، والخروج بتوصيات ورؤى تسهم في بناء وعي الشباب وحماية عقولهم، مثمنًا جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في حماية الوعي ومواجهة الفكر المتطرف عبر الرصد والتحليل والحوار والتواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد القائم بأعمال وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم الاثنين بالجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت شعار «قيمنا قوتنا»، أن حماية العقول لا تبدأ بالكلام وحده، وإنما بحسن الاستماع وفهم الآخر واحترام عقله وفتح أبواب الحوار أمامه، مشددًا على أن المعركة الحقيقية اليوم ليست معركة كلمات أو شعارات، بل هي «معركة وعي»؛ لأن العقول التي لا تجد من يستمع إليها قد تبحث عمن يستغلها، والأسئلة التي لا تجد إجابات علمية مقنعة قد تصبح مدخلًا للشبهات والأفكار المنحرفة.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف ينظر إلى الشباب بوصفهم شركاء في صناعة الوعي وحملة رسالة المستقبل، لا مجرد متلقين للمعرفة، مؤكدًا أن الأزهر لا يخشى سؤالًا ولا يغلق بابًا للحوار، إيمانًا بأن الفكر الصحيح لا يضعف بالمناقشة، وأن مواجهة التطرف لا تقتصر على تفنيد أفكاره فحسب، بل تتطلب بناء إنسان يمتلك عقلًا ناقدًا وبصيرة مستنيرة وقدرة على التمييز بين الحق والباطل.

رسالة مباشرة للشباب

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني في ختام كلمته رسالة مباشرة للشباب، أكد فيها أن أصواتهم مهمة وأفكارهم تستحق أن تُسمع وتُناقش، داعيًا إياهم إلى ألا يتركوا عقولهم فريسة للشائعات، وألا يسمحوا لأحد بالمتاجرة بدينهم أو استغلال حماسهم، وأن يتخذوا من العلم طريقًا ومن الحوار منهجًا ومن المسؤولية عنوانًا؛ لبناء جيل يسأل ويفكر ويبدع لا جيل يردد دون فهم أو ينساق دون وعي، معربًا عن أمله في أن تتحول رسالة المنتدى إلى ثقافة معاشة وسلوك يُمارس في الواقع لتعزيز قوة الوطن وقدرته على مواجهة التحديات.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة من المنتدى تحت شعار «قيمنا قوتنا» امتدادًا لمسيرة منتدى «اسمع وتكلم» الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، بوصفه منصة حوارية سنوية تهدف إلى مد جسور التواصل المباشر مع الشباب، وفتح مساحات للتفاعل البنَّاء حول قضاياهم وتحدياتهم المعاصرة، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم؛ لتحصينهم من التأثيرات السلبية والأفكار المتطرفة وترسيخ منظومة القيم الأصيلة في بناء المجتمع وصون استقراره.

الشيخ أيمن عبد الغني منتدى «اسمع وتكلم» معركة وعي لشباب شركاء

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