موعد الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.. الإفتاء توضح حكم زيارة الأضرحة والاحتفال بالموالد

تستعد الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، يوم الأربعاء المقبل 18 نوفمبر 2026، بمحيط مسجدها في القاهرة، وسط اهتمام من محبي آل البيت والمريدين الذين يحرصون على إحياء المناسبة سنويًا.

ويعد مسجد السيدة نفيسة من أبرز المقامات الدينية والتاريخية المرتبطة بآل البيت في مصر والعالم الإسلامي، ويحظى بمكانة خاصة لدى أبناء الطرق الصوفية ومحبي السيدة نفيسة، لما تمثله من قيمة روحية ومكانة بارزة في الوجدان الإسلامي.

وتأتي الاحتفالات بالمولد ضمن المناسبات التي تشهد تجمع أعداد من المحبين والمريدين بمحيط المسجد، احتفاءً بذكرى السيدة نفيسة واستحضارًا لسيرتها ومكانتها.

السيدة نفيسة نسب عريق ومكانة راسخة في قلوب المصريين

تحتل السيدة نفيسة رضي الله عنها مكانة مميزة لدى المصريين، باعتبارها من سيدات آل البيت، فهي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وينتهي نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وُلدت في المدينة المنورة عام 145هـ، وترعرعت في بيئة ارتبطت بالعلم والعبادة، واشتهرت بالتقوى والزهد، حتى ذاع صيتها بلقب «نفيسة العلم».

تزوجت السيدة نفيسة من إسحاق المؤتمن، ابن الإمام جعفر الصادق، وأنجبت منه ولدين هما القاسم وأم كلثوم. وقد ارتبط اسمها في الذاكرة الدينية المصرية بآل البيت والصالحين، لما عُرف عنها من علم وورع وحرص على العبادة.

رحلتها إلى مصر

وصلت السيدة نفيسة إلى مصر عام 193هـ برفقة زوجها، وسرعان ما حظيت بمحبة المصريين وتقديرهم، إذ توافدوا عليها للاستفادة من علمها والاستماع إلى نصائحها، لما اشتهرت به من معرفة وتقوى.

ومع تزايد أعداد الزائرين، أصبح استقبال الناس يشغل جانبًا كبيرًا من وقتها، وهو ما أثر على الوقت الذي اعتادت تخصيصه للعبادة والأوراد. لذلك أبدت رغبتها في العودة إلى المدينة المنورة، موضحة أنها امرأة ضعيفة وأن كثرة من يقصدونها حالت دون تفرغها لعبادتها واستعدادها للآخرة، كما عبّرت عن شوقها إلى زيارة قبر جدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

لكن أهل مصر تمسكوا ببقائها بينهم، وسعوا إلى إقناع زوجها بالعدول عن فكرة الرحيل، حتى تدخل والي مصر السري بن الحكم بن يوسف، وقدم لها دارًا واسعة، كما خصص يومين من كل أسبوع لاستقبال الزائرين الراغبين في طلب العلم والاستماع إلى النصح، بما يتيح لها التفرغ للعبادة خلال بقية الأيام.

وقبلت السيدة نفيسة هذا الترتيب استجابة لرغبة أهل مصر، لتواصل إقامتها بينهم، وتزداد مكانتها رسوخًا في وجدانهم، وتبقى سيرتها حاضرة في الذاكرة الدينية والشعبية عبر الأجيال.

دار الإفتاء تحسم حكم الاحتفال بموالد آل البيت والأولياء الصالحين

تلقت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي سؤالًا بشأن الحكم الشرعي للاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين وإحياء ذكراهم، وأكدت أن إقامة هذه المناسبات من خلال القُرَب والطاعات المشروعة أمر جائز ومستحب شرعًا، لما تحمله من معانٍ تتعلق بالاقتداء بالصالحين، والتعرف إلى سيرتهم، والاستفادة من مواقفهم والسير على نهجهم.

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية حثت على استحضار سير الأنبياء والصالحين وتذكُّر أحوالهم، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾، لافتة إلى أن السيدة مريم عليها السلام كانت صِدِّيقة وليست نبية، وهو ما يشير إلى أن التذكير لا يقتصر على الأنبياء، بل يشمل الصالحين أيضًا.

وأضافت دار الإفتاء أن الأمر الإلهي بالتذكير يتضمن كذلك أيام الله تعالى، مستندة إلى قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾، موضحة أن هذه الأيام تشمل أيام الميلاد وأيام النصر، لما تحمله من دلالات على نعم الله تعالى وفضله على عباده.

دار الإفتاء تستشهد بصيام النبي يوم الإثنين وعاشوراء

واستدلت الدار على مشروعية إحياء الذكريات الدينية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صيام يوم الإثنين من كل أسبوع، شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده واحتفالًا بيوم ميلاده.

كما أشارت إلى صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء، وأمره بصيامه، شكرًا لله تعالى وفرحًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، وهو ما يؤكد مشروعية التعبير عن الشكر لله عند تذكُّر النعم والأحداث التي تحمل معاني الفرج والنجاة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن يوم الميلاد ورد ذكره في القرآن الكريم في سياق التكريم والسلام، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾، كما استشهدت بما جاء على لسان سيدنا عيسى المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في قوله سبحانه: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾.

وبيّنت أن يوم الميلاد يمثل بداية وجود الإنسان في الحياة، وأن نعمة الإيجاد تُعد أصلًا للنعم التي يتلقاها الإنسان طوال حياته، ولذلك فإن تذكُّر هذا اليوم والتذكير به يتيحان استحضار فضل الله تعالى وشكره على نعمه المتتابعة.

الاحتفال بذكرى الأولياء جائز مع تجنب المنكرات

وأكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في تخصيص أيام بعينها للاحتفال بذكرى أولياء الله الصالحين، مشيرة إلى أن وقوع بعض الممارسات المحرمة خلال بعض المواسم لا يعني الحكم بعدم مشروعية الاحتفال في أصله.

وشددت على ضرورة التعامل مع أي مخالفات قد تقع خلال هذه المناسبات من خلال إنكارها والتنبيه إلى عدم جوازها، مع توجيه المشاركين إلى الالتزام بالأحكام الشرعية والابتعاد عن المنكرات التي تتعارض مع الغاية التي أُقيمت من أجلها هذه الاحتفالات.

واختتمت الدار توضيحها بالتأكيد على أن إحياء ذكرى آل البيت وأولياء الله الصالحين ينبغي أن يرتبط بالعبادات والطاعات المشروعة، واستحضار سيرتهم وما تحمله من معانٍ إيمانية وأخلاقية، بما يحقق المقصد من هذه المناسبات في التذكير بالصالحين، والاقتداء بهم، وشكر الله تعالى على نعمه.

حكم زيارة القبور وأضرحة آل البيت

أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبور مستحبة شرعًا، لما تحمله من تذكير بالآخرة واتعاظ بأحوال الموتى، مستشهدًا بحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة».

وأوضح أمين الفتوى، في منشور تناول فيه حكم زيارة القبور والأضرحة، أن قبور آل البيت الطاهرين تأتي في مقدمة القبور التي يُستحب زيارتها بعد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن محبتهم وزيارتهم من صور البر والصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23].

وأضاف أن الصلة بآل البيت لا تنتهي بوفاتهم، بل تظل زيارتهم من صور المودة التي حث عليها الشرع الشريف، مؤكدًا أهمية استحضار مكانتهم والحرص على إحياء محبتهم.

الإفتاء توضح معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد

وأشار الشيخ هشام ربيع إلى حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا»، موضحًا أن المقصود هو اتخاذ القبور مواضع للسجود على وجه التعظيم والعبادة، كما يفعل المشركون مع الأصنام والأوثان.

وبيّن أن زيارة قبور آل البيت والصالحين والدعاء عند أضرحتهم من الأمور التي يُرجى معها القبول والاستجابة، لما لهذه المواضع من ارتباط بالصالحين وما تحمله من معانٍ إيمانية، ورفض اعتبار زيارة أضرحة الصالحين بدعة أو شركًا، مؤكدًا أن أقوالًا وأفعالًا منقولة عن الصحابة والسلف وعلماء الأمة تدل على جواز زيارة قبور الصالحين والدعاء عندها.

أمين الفتوى: زيارة آل البيت من مظاهر المودة في المجتمع المصري

من جانبه، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة آل البيت والتبرك بهم من المظاهر المحببة في الثقافة الإسلامية والمصرية، وترتبط بمعاني المحبة والمودة التي دعا إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾.

وأوضح، خلال تصريح له، أن زيارة الناس بعضهم بعضًا من صور التواصل والمودة، وأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة، مستشهدًا بما ذكره عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تقديم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة.

وأضاف أن زيارة مقامات آل البيت أصبحت جزءًا من العادات الرمضانية المتجذرة لدى المصريين، إذ يحرص كثيرون خلال الشهر الكريم على زيارة مقامات سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة رضي الله عنهم، وقد تمتد الزيارة إلى قضاء بعض الوقت مع الأسرة والتنزه أو تناول الطعام، لتصبح هذه الممارسة جزءًا من الأجواء الاجتماعية والروحانية التي تميز شهر رمضان في مصر.