محافظ المنيا: نشر الوعي الأثري والسياحي بين النشء يعزز الانتماء

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى النشء والطلاب، وتعريفهم بتاريخ الحضارة المصرية وما تزخر به من كنوز ومواقع أثرية تعكس عراقة مصر ومكانتها عبر مختلف العصور، مشيرًا إلى أن تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الاعتزاز بالهوية المصرية.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة السياحة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ندوة توعوية بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية الجديدة بنات، استهدفت تنمية الوعي الأثري والسياحي لدى الطالبات، والتعريف بالمقومات التاريخية والحضارية التي تتميز بها محافظة المنيا، وما تضمه من مواقع أثرية تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور.

وتناولت الندوة أهمية الآثار باعتبارها ثروة قومية وإرثًا حضاريًا وإنسانيًا، إلى جانب التعريف بأبرز المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، ودور الطلاب في الحفاظ عليها والتعريف بها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ الوطن وذاكرته الحضارية.

الثقافة السياحية

وأوضح المحافظ أن نشر الثقافة السياحية والأثرية داخل المدارس يمثل استثمارًا في وعي الأجيال الجديدة، ويسهم في إعداد جيل قادر على إدراك قيمة التراث المصري والاعتزاز به والتعريف بمقومات بلاده الحضارية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الفعاليات التوعوية وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الآثار وصونها للأجيال القادمة.