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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية الحكاية تقترب.. الزمالك يحسم موقف عبد الله السعيد وقرار الاعتزال يقترب

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
منتصر الرفاعي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على عدم فتح ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في ظل اقتراب اللاعب من إنهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر بعدما استقر على اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار إدارة الزمالك بالتزامن مع انتهاء عقد عبد الله السعيد مع الفريق بنهاية الموسم الحالي خاصة أن اللاعب لا يخطط للاستمرار في الملاعب لموسم جديد بعدما سبق أن اتخذ قرار الاعتزال قبل انطلاق الموسم الجاري قبل أن يتراجع عنه ويقرر الاستمرار مع الفريق الأبيض لمدة موسم إضافي.

عبد الله السعيد يقترب من الاعتزال في سن الـ41

ويقترب عبد الله السعيد من إسدال الستار على مسيرته الكروية بعدما بلغ عامه الـ41 وهو ما دفع مسؤولي الزمالك لاستبعاد اسمه من قائمة اللاعبين المستهدف تجديد عقودهم مع الاتجاه لمنح الأولوية للعناصر التي يحتاج الفريق إلى استمرارها خلال المواسم المقبلة.

ولا يقتصر قرار اللاعب على الرحيل عن الملاعب فقط بل يخطط لبدء مرحلة جديدة في مسيرته المهنية من خلال العمل الإداري في المجال الرياضي مستفيدا من خبراته الطويلة في كرة القدم، إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من أحد المعاهد المتخصصة بمدينة برشلونة الإسبانية.

الأزمة المالية تؤجل ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

وفي سياق متصل، ينتظر مسؤولو الزمالك حدوث انفراجة مالية داخل النادي من أجل التحرك في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى الإدارة إلى تسوية أزمة المستحقات المالية المتأخرة قبل الدخول في مفاوضات التجديد على أن يتم ترتيب الأولويات وفقا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ومع اقتراب نهاية الموسم، تبدو رحلة عبد الله السعيد مع الزمالك وكرة القدم بشكل عام في طريقها إلى المحطة الأخيرة ليبدأ بعدها مرحلة جديدة خارج المستطيل الأخضر في الوقت الذي يواصل فيه النادي ترتيب أوراقه استعدادا للموسم المقبل.

نادي الزمالك عبد الله السعيد إدارة الزمالك مسؤولو نادي الزمالك معتمد جمال

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