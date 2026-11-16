مفاجآت في جدول كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة ومواجهات نارية تنتظر الأندية

تدخل بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 مرحلة جديدة من الإثارة مع انطلاق منافسات دور الـ16 بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد عدد من المواجهات المرتقبة التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري وسط طموحات الأندية المتأهلة بمواصلة المشوار وحجز مقاعدها في الدور ربع النهائي.

وشهدت المواعيد المعلنة تحديد 5 مباريات على مدار ثلاثة أيام في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى موعد لاحق بسبب ارتباطات الفرق وهو ما يضع جماهير الأندية الكبرى في انتظار تحديد المواعيد الجديدة لاستكمال منافسات هذا الدور.

مواجهات قوية في دور الـ16 بكأس مصر

تبدأ مباريات دور الـ16 يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بمواجهة الاتحاد السكندري والجونة في الخامسة مساءً على استاد خالد بشارة.

وتتواصل المنافسات يوم الخميس 19 نوفمبر بإقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي المصري مع بترول أسيوط في الخامسة مساء على استاد السويس الجديد، وفي التوقيت نفسه يواجه المقاولون العرب فريق القناة على استاد بتروسبورت، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة زد وسموحة في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتختتم المواجهات المعلنة يوم الجمعة 20 نوفمبر بلقاء كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا في الخامسة مساء على استاد هيئة قناة السويس.

الأهلي والزمالك وبيراميدز خارج المواعيد المعلنة

وفي المقابل قرر اتحاد الكرة تأجيل ثلاث مواجهات من دور الـ16 حيث ينتظر الأهلي مواجهة بتروجت، بينما يصطدم الزمالك بفريق الشرقية إنبي ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي.

ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن المواعيد الجديدة للمباريات الثلاث في ظل ارتباطات الأندية خلال الفترة المقبلة لتبقى مواجهات الفرق الثلاثة معلقة لحين الإعلان الرسمي عن جدول استكمال هذا الدور.

أون سبورت تنقل مباريات كأس مصر

ومن المنتظر أن تتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل مباريات بطولة كأس مصر، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات الكرة المصرية، بما يتيح للجماهير متابعة المواجهات المرتقبة ومشوار الأندية نحو المنافسة على اللقب.

تقنية الفيديو تحسم الجدل في دور الـ16

وقرر اتحاد الكرة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في جميع مباريات دور الـ16، ضمن الإجراءات المنظمة للمنافسات على أن تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب.

وتنص اللائحة على اللجوء إلى شوطين إضافيين بإجمالي 30 دقيقة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي.