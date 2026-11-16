«الأمريكان بيقولوا الآن وإلا فلا».. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل تسجيلات محمد مرسي وعبد العاطي

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل الحوار الذي دار بين أحمد عبد العاطي، مسؤول القطاع الطلابي للتنظيم في أوروبا، محمد مرسي، يوم 21 يناير 2011.

وقال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، أن أحمد عبد العاطي، مسؤول القطاع الطلابي في أوروبا للتنظيم الإرهابي في هذا الوقت، تحدث مع محمد مرسي يوم 21 يناير 2011، وقال له: «الناس اللي بتقابلنا بتقول لازم تترشحوا، ولازم تكونوا رقم صحيح في المعادلة»، فقاطعه محمد مرسي: «يا أحمد أخشى أن نحرق الخطى، إحنا لسه في مرحلة أخونة المجتمع ولسه موصلناش لمرحلة التمكين»، ورد عليه: «الأمريكان بيقولوا الآن وإلا فلا».

وأضاف: «ومحمد بديع هو المرشد العام للتنظيم الدولي، لأن لائحة التنظيم بتقول في المواد المنظمة لمنصب المرشد إنه مش بالضرورة يكون من مصر، لكن ثلثي مكتب الإرشاد يكونوا من بلد المرشد، لكن جرى العرف أن المرشدين جميعهم من مصر».