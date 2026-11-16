بقوة 1000 حصان.. لوتس إسبريت الهجين الجديدة

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إسبريت الهجين موديل 2028، وتنتمي إسبريت الهجين لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

وتخطط الشركة لإحياء الاسم الأسطوري عبر طراز Type 135 المنتظر عام 2028، وتراهن لوتس على القوة الهجينة بدلاً من الالتزام الكامل بالسيارات الكهربائية.

محرك لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

تحصل سيارة لوتس إسبريت الهجين موديل 2028 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 1000 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستعين بشاحن تيربو داخل زاوية الأسطوانات، بتصميم يعرف باسم Hot V.

لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

ويساعد هذا الترتيب على تقليص أبعاد المحرك وتقليل وزن التجهيزات، ويبلغ وزن الوحدة نحو 200 كجم فقط، مع مسارات سحب هواء أقصر واستجابة أفضل.

مواصفات لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

زودت سيارة لوتس إسبريت الهجين موديل 2028 بالعديد من المميزات من ضمنها، إشارات محدودة من لوتس، وبها أربعة مصابيح LED نحيفة، ومخرجا عادم دائريان، وامتد اسم لوتس بين المصابيح الخلفية، بتصميم يستحضر سيارة Theory 1 الاختبارية.

لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

تعكس لوتس إسبريت الهجين موديل 2028 تحول واضح في استراتيجية لوتس المستقبلية، وقد تراجعت الشركة عن خطتها السابقة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030.

وبدلاً من ذلك تستهدف مزيج يتكون من 60% سيارات هجينة و40% كهربائية، ويأتي هذا التغيير استجابة لأداء مبيعات السيارات الكهربائية، مع عودة الاهتمام بمحركات البنزين.

لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

وتخطط لوتس لإطلاق السوبركار الجديدة خلال عام 2028، دون إعلان أسعار رسمية حتى الآن، ولم تكشف الشركة عن موعد وصولها إلى الأسواق الخليجية أو تفاصيل تجهيزاتها النهائي، ولكن عودة إسبريت بمحرك 8 سلندر هجين قد تضعها في مواجهة أسماء قوية بفئة السوبركار.