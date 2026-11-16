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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2027 سيدان في مصر

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي
سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولفو اي اس 90، واكسييد اى اس، وهونج تشى اي اتش 7، واكس بنج بي 7، وبي ام دبليو اى 4 .

بي ام دبليو اى 4 2027

قوة سيارة بي ام دبليو اى 4 2027 تصل إلي 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها عزم دوران 430 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 491 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وبها بطارية سعة 83.9 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو اى 4 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو اى 4 2027 في سوق السيارات المصري إلي 5 مليون و 100 ألف جنيه .

اكس بينج بي 7 نكست 2027

عزم دوران اكس بنج بي 7 نكست 2027 يصل إلي 695 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 92.2 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 750 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وبها قوة 594 حصان .

اكس بينج بي 7 نكست 2027

تتوافر سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 899 ألف جنيه .

اكسييد اى اس 2027

يوجد بـ سيارة اكسييد اى اس 2027 بطارية سعة 34 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 200 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وبها قوة 261 حصان، ومحرك 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى اس 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2مليون و 440 ألف جنيه .

فولفو اي اس 90 2026

تتسارع سيارة فولفو اي اس 90 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 755 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 92 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 480 نيوتن/متر، وقوة 333 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

فولفو اي اس 90 2026

يبلغ سعر سيارة فولفو اي اس 90 2026 في سوق السيارات المصري 3 مليون و 990 ألف جنيه .

هونج تشى اي اتش 7 2027

يمكن لسيارة هونج تشى اي اتش 7 2027 ان تقوم بقطع مسافة 500 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 85 كيلووات/ساعة، وبها قوة 340 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هونج تشى اي اتش 7 2027

تأتى سيارة هونج تشى اي اتش 7 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

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