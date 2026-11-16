نائب يطالب بتحديد مدة للرد على طلبات العدادات الكودية: 3 آلاف جنيه فاتورة كهرباء رغم محدودية الدخل

طالب النائب جابر السناوندي بوضع حد أقصى للمدة الزمنية اللازمة للرد على طلبات المواطنين المتعلقة بالعدادات الكودية، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا يقل دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه، وتتحمل فواتير كهرباء تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضح السناوندي، خلال كلمته بمجلس النواب، أن إجراءات الحصول على العدادات الكودية تستغرق وقتًا طويلًا، رغم تقدم المواطنين بالملفات المطلوبة، مطالبًا بتحديد مدة زمنية واضحة وملزمة للجهات المختصة للرد على الطلبات وإنهاء الإجراءات.

السناوندي: ترشيد استهلاك الكهرباء يكون بالتشجيع وليس تغليظ العقوبات

وأكد النائب جابر السناوندي موافقته على توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يجب أن يشمل مختلف مراحل منظومة الكهرباء، بداية من محطات الإنتاج والكابلات والأعمدة والإنارة، وصولًا إلى المنازل والمواطنين.

وشدد على ضرورة الاعتماد على أساليب التشجيع والتحفيز بدلًا من تغليظ العقوبات، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة الموفرة للطاقة يمثل عائقًا أمام إقبال المواطنين على شرائها.

وضرب مثالًا بالثلاجات، موضحًا أن سعر الثلاجة العادية يبلغ نحو 30 ألف جنيه، بينما يصل سعر الثلاجة الموفرة لاستهلاك الكهرباء إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يجعل المواطن يفكر جيدًا قبل تحمل فارق السعر البالغ 10 آلاف جنيه.

مطالب بتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة والطاقة النظيفة

وأشار السناوندي إلى أن دور الحكومة يتمثل في وضع آليات وحوافز تشجع المواطنين على الاستخدام الآمن للكهرباء، والإقبال على الأجهزة الموفرة للطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يحقق أهداف ترشيد الاستهلاك دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.