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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انتبه.. خصوصيتك وسرعة الإنترنت في خطر.. إليك 3 علامات مؤكدة لاختراق شبكتك

الواي فاي
الواي فاي
لمياء الياسين

تُعد شبكات الواي فاي من الركائز الأساسية في حياتنا اليومية، سواء في المنزل أو العمل، ولكنها قد تتحول إلى نقطة ضعف تهدد خصوصيتك إذا تم اختراقها من قبل متطفلين. 

ونقدم إليك أبرز العلامات التي تكشف سرقة شبكتك، والخطوات العملية لحمايتها:

كيف تكتشف وجود متسللين على شبكتك؟

  • تباطؤ مفاجئ في سرعة الإنترنت: يُعد الانخفاض غير المبرر في سرعة التحميل أو التصفح أول مؤشر على وجود مستخدمين خفيين يستهلكون باقتك وعرض النطاق الترددي الخاص بك.
  • ظهور أجهزة غريبة في لوحة التحكم: عند الدخول إلى إعدادات الراوتر ومراجعة قائمة الأجهزة المتصلة، فإن وجود أي جهاز مجهول يعني أن هناك من يستخدم شبكتك دون إذن.
  • رصد أنشطة غير معتادة في السجلات: توفر بعض أجهزة الراوتر سجلات نشاط (Logs) تتيح لك تتبع محاولات الدخول المشبوهة أو غير المصرح بها.

خطوات فعّالة لتأمين شبكة الواي فاي

  • تحديث بيانات الشبكة باستمرار: احرص على تغيير اسم الشبكة (SSID) واستخدام كلمة مرور قوية ومعقدة بشكل دوري؛ وإذا استمر ظهور أجهزة غريبة رغم ذلك، فهذا يشير إلى ثغرة أمنية تتطلب تحديث نظام الراوتر أو إعادة ضبطه.
  • الاستعانة بتطبيقات فحص الشبكة: توفر الأدوات المتخصصة في مراقبة الشبكات تقارير دقيقة حول جميع الأجهزة المتصلة وحجم استهلاك كل منها للبيانات، مما يسهل عليك حظر المتطفلين فوراً.

في الختام، يمثل تأمين شبكة الواي فاي خط الدفاع الأول لحماية بياناتك الشخصية وخصوصيتك الرقمية، ومن خلال المراقبة المستمرة وتحديث الإعدادات، ستضمن لنفسك اتصالاً آمناً وسرعة إنترنت مستقرة.

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