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أكذوبة الخروج المشرف.. الأندية العربية والإفريقية تجر أذيال الفشل في مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكذوبة الخروج المشرف.. الأندية العربية والإفريقية تجر أذيال الفشل في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
محمد السعيد

أثبتت بطولة كأس العالم للأندية 2025، أن الأندية العربية والإفريقية بعيدة كل البعد عن المنافسة، بل أن تجاوز دور المجموعات أمر بعيد المنال.

بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، وهو ما كشف الفجوة الهائلة بين الأندية في قارتي إفريقيا وآسيا وأندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.

الأندية العربية والإفريقية تجر أذيال الفشل في المونديال

 

فشلت 4 أندية عربية من أصل 5 في تجاوز دور المجموعات، إذ ودعت أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي البطولة رسميًا، وبات الهلال السعودي الفريق العربي الوحيد الذي لديه آمل في التأهل للدور ثمن النهائي، حيث يحتاج للفوز على باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة شرط عدم تعادل ريال مدريد مع سالزبورج بنتيجة 2-2 أو أكثر.

كما بات صن داونز الفريق الإفريقي الوحيد الذي لديه فرصة في العبور لثمن النهائي، بعد وداع الأهلي والترجي والوداد للبطولة.

ويحتاج صن داونز للفوز على فلومينينسي، اليوم الأربعاء، للعبور إلى الدور المقبل.

أكذوبة الخروج المشرف

 

الخروج المشرف “أكذوبة” روجها البعض للتغطية على فشل الأندية الإفريقية والعربية في المونديال، إذ احتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، بينما حقق الترجي انتصارًا يتيمًا في البطولة على حساب متذيل الترتيب (لوس أنجلوس) ليحصد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقدم العين الإماراتي والوداد المغربي مستويات كارثية في البطولة، إذ فشلا في حصد أي نقطة بالمجموعة السابعة.

كأس العالم للأندية الأندية العربية صن داونز فلومينينسي الأهلي

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