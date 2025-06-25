شوبير يكشف تفاصيل معسكر الأهلي استعداداً للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم الكروي الجديد.



وقال شوبير : معسكر الاهلي سيُقام بنسبة كبيرة تصل إلى 99% في إسبانيا.

وتابع شوبير: اختيار الدولة لا علاقة له بجنسية المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بل يعود إلى الشركات المسؤولة عن تنظيم معسكرات الأندية، والتي أصبحت تتسابق لتنظيم معسكرات الأهلي نظرًا لما بات يمثله من اسم عالمي وقيمة تسويقية كبيرة.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.