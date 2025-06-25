التقارير غشت المدرب.. جلسة في الأهلي لاقناع ديانج بالاستمرار وعدم الرحيل

كشف الناقد الرياضي فتحي سند مصير نجم الاهلي أليو ديانج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :الأهلي يتمسك باستمرار أليو ديانج مع الفريق وعدم خروجه سواء للبيع أو الإعارة، وجلسة مع اللاعب ووكيله خلال ساعات للتفاوض واقناع اللاعب بالبقاء.

ووفقا للإعلامي مهيب عبد الهادي، فقد تفاجأ مدرب الأهلي بمستوى وإمكانيات ديانج في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية، مبديا غضبه من التقارير التى وصلته بشأن اللاعب والتى لم تكن منصفه مما أدي لاستبعاده في مبارتي إنتر ميامي وبالميراس.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.