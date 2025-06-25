مهيب عبد الهادي يكشف غضب ريبيرو بسبب نجم الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية ام بي سي مصر: "ريبيرو، عقب مباراة بورتو، كان مستاء جدًا بسبب المعلومات التي وصلت له عن ديانج".

وأضاف: "ريبيرو، لم يرى ديانج، بشكل كامل في المباريات، وأحد الأشخاص وصل له معلومات خاطئة عن ديانج، حيث أكد له أن اللاعبين الموجودين في الفريق أفضل منه.

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بـ أداء نجم الأهلي أليو ديانج بمباراة الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك الدردير، صورة ل أليو ديانج وعلق :"دبابة".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.