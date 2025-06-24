الدردير مشيدا بأليو ديانج بعد مباراة بورتو: دبابة

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بـ أداء نجم الأهلي أليو ديانج بمباراة الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك الدردير، صورة ل أليو ديانج وعلق :"دبابة".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو، لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف سريعة وفي أقل من دقيقتين

وسجل ويليام جوميز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.