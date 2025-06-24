تعليق مثير من فرج عامر على مباراة الأهلي وبورتو

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الأهلي أمام بورتو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :"أمس أمام بورتو بطل البرتغال الأهلي استعاد خطورته واستعاد مستواه وقدرته على منافسة الفرق الأوربية ،واتضح انه عندما يريد يستطيع ان يفعل الكثير ، وللعلم تقدم الاهلي اربع مرات علي بورتو ولكنه لم يستطع الحفاظ علي تقدمه بسبب أخطاء دفاعية كان ممكن تداركها واخطاء محمد الشناوي التي لم تكن في الحسبان ، الاهلي محتاج ترميم في الدفاع ، والمدير الفني الجديد يبدو أنه عرف طريقه واجتهد امس ، للاسف الاستفاقة المتأخرة ضيعت علي الأهلي تأهله الي دور ال١٦ كان في متناوله وبين يديه ولكن لا وقت للندم ، عموما اللي جاي أفضل بإذن الله".

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

إحصائية سلبية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.

ورغم كونه أحد أكثر الأندية تمثيلاً للقارة الأفريقية في هذه البطولة، إلا أن الفريق الأحمر غادر نسخ 2005، 2008، 2013، وأخيراً نسخة 2025، دون أن يتمكن من حصد أي فوز في هذه المشاركات الأربع.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودع الأهلي البطولة من دور المجموعات بعد أن اكتفى بتعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو البرتغالي، مع خسارة أمام بالميراس البرازيلي، ليغلق مشواره برصيد نقطتين فقط.

ورغم الانتقادات التي طالت الفريق عقب النتائج السلبية، يظل الأهلي صاحب سجل حافل بالإنجازات القارية.

وقد وصل الأهلي إلى نصف النهائي ست مرات في تاريخ البطولة، حقق في أربع منها المركز الثالث (2006 و2020 و2021 و2023)، وفي نُسختَي 2012 و2022 احتل المركز الرابع.