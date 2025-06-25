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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: الأهلي كان بإمكانه الفوز على بورتو ورحيل ديانج «جريمة»

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان بإمكانه الفوز على فريق بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية في أمريكا.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الأهلي فرط في تحقيق فوز كبير وفي المتناول على فريق بورتو البرتغالي بسبب كثرة فرصة الأهداف الضائعة من جانب لاعبي القلعة الحمراء "

وأضاف:" أرفض رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي فهو من أفضل لاعبي الفريق ورحيله عن الفريق في الموسم الماضي جريمة ".

الأهلي بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية رمضان السيد

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