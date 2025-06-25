من المحنة إلى المنحة .. أحدث ظهور لمحمد عبد المنعم بعد إصابة الصليبي

شارك محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب محمد عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام: “تحويل الألم إلي طاقة”.

محمد عبد المنعم

وقد أعلن نادي نيس الفرنسي، حجم إصابة المدافع المصري محمد عبد المنعم، التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وأكد نادي نيس أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ودعّم “نيس” لاعبه المصري، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة أقوى إلى الملاعب.