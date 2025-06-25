اللائحة بتقول إيه.. شوبير يكشف حقيقة توقيع خصومات على لاعبي الأهلي بعد المونديال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع خصومات على لاعبي النادي الأهلي بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد شوبير عبر فيسبوك: "مفيش أي خصومات علي لاعبي الأهلي ولا اللايحة فيها كده أصلاً".

مباراة الأهلى وبورتو

وكان قد التقى الأهلي مع بورتو، فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

وسجّل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد بن رمضان المنضم حديثا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، لاعب الأهلي، وسام أبو علي، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو، بعد تسجيله "هاتريك".

وحقق الأهلي تعادلين أمام إنتر ميامي بالجولة الأولى وبورتو بالجولة الثالثة، بينما خسر في لقاء الجولة الثانية أمام بالميراس 2-0.