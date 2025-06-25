عرضان من الخليج.. موقف حسين الشحات من الاستمرار مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “حسين الشحات لديه عرضين من الخليج وسيقدمهم أمام إدارة الأهلي ولكن لن يتم الموافقة على رحيله إلا بمقابل مادي مجزي”.

وأعرب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه لعدم تحقيق الفوز على فريق بورتو خلال منافسات كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يسعى جاهدًا للفوز في تلك المباراة، بهدف مصالحة جماهير القلعة الحمراء، ولكن “هذه هي كرة القدم”، حسب تعبيره.

تشابه السيناريو مع مباراة إنتر ميامي

أوضح الشحات أن مباراة الأهلي أمام بورتو شهدت سيناريو مشابهًا لمباراة إنتر ميامي أمام بالميراس، حيث تقدم إنتر ميامي بهدفين وتعادل بالميراس في النهاية، مضيفًا: “نحن أيضًا تقدمنا في النتيجة 4 مرات أمام بورتو، ولكننا لم ننجح في الحفاظ على التقدم، وانتهت المباراة بالتعادل”.

إشادة بوسام أبو علي وبعض الانتقادات

أشاد الشحات خلال تصريحات تليفزيونية بزميله وسام أبو علي، الذي تألق في المباراة وسجّل ثلاثة أهداف، مؤكدًا أنه كان من أبرز اللاعبين في اللقاء. كما أشار إلى أن بعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم ولم يحالفهم التوفيق، وهو أمر طبيعي في كرة القدم.