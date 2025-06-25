بعد الخروج المبكر .. ناقد رياضي: «الأهلي صرف فلوس كتير من غير فايدة» | فيديو

اعتبر الناقد الرياضي عصام سالم أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت للنسيان بعد الوداع المبكر للفريق من البطولة.

وقال عصام سالم خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «مشاركة الأهلي في المونديال للنسيان، وصرف فلوس كتير، وودع البطولة مبكرًا».

وأردف قائلًا: «الأهلي كان في أسهل مجموعة من المجموعات، وكان لازم يصعد لدور الـ16 على الأقل».

وقال سالم أيضًا: «يُحسب لوسام أبو علي أنه شارك في كأس العالم للأندية وهو في حالة نفسية سيئة بعد إقصاء منتخب فلسطين من تصفيات كأس العالم لحساب عُمان بسيناريو قاسٍ».

ورأى عصام سالم أن الأهلي لا يحتاج إلى تدعيم خط الدفاع في الفريق، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتعاقد الأهلي مع مصطفى محمد؛ لأن اللاعب أعلن أنه لن يلعب في مصر إلا لصالح الزمالك.

وفي سياقٍ منفصلٍ، كشف الناقد الرياضي عصام سالم عن هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن مدرب الزمالك المقبل برتغالي الجنسية، وهو يمتلك نفس شخصية مواطنه جوزيه جوميز.



