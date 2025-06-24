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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضيع 5 أهداف.. حسن المستكاوي يعلق على خروج الأهلي من كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

بعد انتهاء مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، بتعادل الفريقين  بنتيجة  4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، مشيدًا بأداء الأهلي بالرغم من خروجه من بطولة كأس العالم، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قدم الاهلي أداء هو الأفضل له في المونديال وأكثر بكثير مما توقعناه، سجل ٤ أهداف وللأسف ضيع ٥ أهداف .

لكنه كان أوروبيا أمام فريق أوروبي شهير من ناحية اللياقة والجهد البدني والتحول للهجوم استغلالا جيدا للمساحات.

تألق زيزو وبن رمضان وما أهدره بن شرقي جريديشيار وعمر كمال وغيرهم من اهداف لايصدق .. أين كان هذا الاداء الدولي في مباراتي ميامي وبالميراس".

مباراة ماراثونية تنتهي بالتعادل والإقصاء المشترك
 

شهدت المباراة إثارة كبيرة وانتهت بنتيجة تعادل 4-4، في واحدة من أكثر المواجهات ندية في البطولة، ليودّع الفريقان البطولة من دور المجموعات، بعد أن حسم بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

تشكيل الأهلي في اللقاء

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:


 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان “بيكهام”، أشرف داري، أحمد نبيل “كوكا”
  • الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد “زيزو”
  • الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه”، حسين الشحات، وسام أبو علي

تشكيل بورتو في اللقاء

أما بورتو، فقد بدأ بتشكيلة ضمت:

كلاوديو راموس، زي بيدرو، ماركانو، ستيفن أوستاكيو، جواو ماريو، فاريلا، فابيو فييرا، مورا، ويليام، داني ناماسو، رودريجو مورا.

نظام البطولة الجديد

تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة بالنظام الجديد المشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث تُنظَّم كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات. تُقسّم الفرق إلى ثماني مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي



 

الأهلي بورتو كأس العالم للأندية حسن المستكاوي فيسبوك

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