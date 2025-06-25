إعلامي يكشف مصير وسام أبو علي مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف الأهلي من رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال أمير هشام عير بلس 90: “وسام أبو علي لن يرحل عن الأهلي إلا بمقابل مالي ضخم يتخطى الـ 8 إلى 10 ملايين دولار، وهناك اهتمام من بعض الأندية لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن”.

وسطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي وفي تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تألق وسجل ثلاثية “هاتريك” في شباك فريق بورتو البرتغالي، خلال المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة في البطولة.

أول هاتريك أهلاوي في تاريخ كأس العالم للأندية

بهذا التألق اللافت، أصبح وسام أبو علي أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية، في إنجاز غير مسبوق، يضاف إلى سلسلة إنجازات النادي الأحمر على الساحة الدولية.

ويعد هذا الهاتريك أيضًا هو الأول من نوعه للاعب عربي وفلسطيني في تاريخ المسابقة، مما يزيد من رمزية ما حققه أبو علي اليوم.