منتخب شباب اليد يتأخر أمام ألمانيا في الشوط الأول

واصل منتخب مصر لشباب كرة اليد رحلة المنافسة في بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا، رغم تأخره أمام نظيره الألماني مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 13-9، في ثاني لقاءاته بالدور الرئيسي من البطولة التي تقام في الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري.

وكان المنتخب المصري ضمن العبور إلى دور الثمانية بفضل انتصاره المهم على منتخب سويسرا في الجولة الماضية، مستفيداً من تعادل ألمانيا مع إسبانيا، ليواصل الحفاظ على آماله في المنافسة على المراكز المتقدمة.

دخل شباب الفراعنة الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعد أن تصدروا مجموعتهم الثامنة بفوزهم على كل من السعودية، البحرين، وإسبانيا في دور المجموعات، ليؤكد الفريق جاهزيته لمنافسة الكبار في البطولة العالمية.

قائمة تضم عناصر واعدة

وتضم قائمة منتخب شباب اليد مجموعة من الأسماء الشابة التي قدمت مستويات مميزة منذ بداية مشوار البطولة، وهم:

يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبد الغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبد الرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، تحت قيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، ويرأس البعثة نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.