خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

وجّه الناقد الرياضي خالد بيومي انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب إقامة المباريات في أجواء مناخية قاسية، محذرًا من عواقب ذلك على اللاعبين والأندية.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":

"درجة الحرارة 40.. بنفيكا × بايرن ميونخ! ما يفعله الاتحاد الدولي مع اللاعبين والأندية جريمة، وعواقبها ستظهر في المستقبل".

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.