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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرديري: بالميراس لا يعرف طعم الانتصار في مونديال الأندية إلا أمام الأهلي

الاهلي
الاهلي
منار نور

علّق الإعلامي الرياضي عمرو الدرديري على أداء فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق أي انتصارات تُذكر في البطولة سوى أمام النادي الأهلي المصري.

وكتب الدرديري عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":
"بعد تعادله مع إنتر ميامي.. بالميراس يواصل فشله في كأس العالم للأندية، ولا يعرف طعم الفوز إلا أمام الأهلي فقط"

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.

ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي تم تسجيلها على الفريق الأحمر، إذ كان لاعبو الأهلي قد تلقوا 4 بطاقات صفراء أخرى في الجولتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، نالها كل من مروان عطية (بطاقتين)، وحمدي فتحي، ويحيى عطية الله.

الدرديرى بالميراس الاهلي

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