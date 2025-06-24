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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم أفكر في مستقبلي.. حمزة علاء يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

حمزة علاء
حمزة علاء
منار نور

وجه حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بعد رحيله عن الأهلي منذ شهر . 

وكتب حمزة علاء من خلال حسابه الشخصي إنستجرام  : "أكيد الكلام جاي متأخر، وعشان كده حابب أعتذر. من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد ١٦ سنة من عمري قضيتهم جوه النادي الأهلي.
 


تابع :" قرار الرحيل كان صعب، بس كان لازم أفكر في مستقبلي. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت بتمنى، بس كل حاجة بتحصل بيبقي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها و رب الخير لا يأتي إلا بالخير. لجمهور النادي الأهلي العظيم، محبتكم وتقديركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها، دايمًا كنتوا سند، في كل لحظة، في كل بطولة. حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم و انا بلعب في بطوله افريقيا و الاولمبياد. كل اللي بطلبه، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم، ابن من ابناء النادي الأهلي.

اضاف :" لإدارة النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب، شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان.

اكمل : " لزمايلي، إنتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسى أيامها و بتمني ليكم كل التوفيق و النجاح ، ولكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة ،و لكل عامل تشرفت بالشغل معاه، انتم عارفين ‏معزتكم عندي.

وتابع : " و لشعب الاهلي، هفضل دايمًا مشجع للكيان، من قلب التالتة شمال. و يارب أرفع راسكم و اكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجايه ✈️، و تكونوا ‏دايماً في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني.

اشوف وشكم علي خير.
 

حمزة علاء الاهلي القلعة الحمراء

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