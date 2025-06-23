الزمالك يتفاوض مع نجم الأهلي السابق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاوض الزمالك مع حارس الأهلي السابق حمزه علاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيسبوك.

و كتب أحمد حسن: الزمالك يستغل عدم توقيع حمزة علاء لأي نادي حتى الآن في فتح ملف التفاوض معه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب رحيل الجهاز الطبي بنادى الزمالك برئاسة د.محمد أسامة خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، أن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.