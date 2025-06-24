أحمد موسى: الأهلي كسب 600 مليون جنيه في 3 مباريات بمونديال الأندية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي، أضاع الكثير من الفرص في مباراته التي أقيمت فجر اليوم أمام بورتو البرتغالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: كل التحية لجماهير الأهلي، حيث إن استاد المباراة كان مليئا بالمشجعين وكأن المباراة في القاهرة.

وأكد أن بورتو بطل البرتغال وبطل أوروبا مرتين يعني مش نادي درجة خامسة، معلقا: الأهلي عمل أحلى مباراة يعني حسن الختام بجد.. الماتش خلص 4/4 وكان الأهلي ممكن يكسب 6 أو 7 ، لأنه الأهلي ضيع فرص غير مسبوقة.. ضيع 18 فرصة.. كان ممكن يسجل 18 جول".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن جماهير النادي الأهلي في أي مكان، وهذا جمهور عظيم حتى أن عددهم فاق جماهير السيتي في أمريكا، موضحا أن هذه روعة جماهير النادي الأهلي.

واستطرد أن المارد الأحمر حقق مكاسب كبيرة جدا عندنا خط نص وهجوم على أعلى مستوى، وحاجة بسم الله ما شاء الله، والنجم وسام أبو علي سجل أول هاتريك في مونديال الأندية وكلها أهداف ولا أروع فكرني بلامين يامال.

وتابع موسى: بن رمضان واحد من أهم مكاسب وصفقات النادي الأهلي وبن شرقي رقص لاعب بورتو خلاه يروح عند المدرجات برة الملعب، وسلمها لبن رمضان وسجل واحدا من أجمل أهداف البطولة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن حارس الأهلي محمد الشناوي كان في أسوأ حالاته في المباراة وكلها أهداف سهلة متدخلش ولو وسام وقف في الجون كان صد هدفين من أربعة دخلوا في الشناوي، والنادي الأهلي كسب 600 مليون جنيه في 3 مباريات.

