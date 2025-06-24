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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمن واستقرار الدولة هو هدفنا الأول والأساسي، موضحا أن أخطر شيء تعرضت له إيران هو الوضع الداخلي بإيران.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عاما داخل إيران، موضحا أن إسرائيل قتلت أحد أكبر العلماء النوويين في إيران ومسئولين بالدولة.

كما أضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عشرات الشبكات والخلايا، لصالح الموساد عملت هدم وتدمير الدولة الإيرانية، معلقا: كل يوم إيران تكتشف أعداد من الخلايا والجواسيس.

وذكر: في عام 1993 قناة سي إن إن استضافت الإرهابي عمر عبدالرحمن لمدة 45 دقيقة والقناة قالت عليه بطل وهو إرهابي يريد تنفيذ خطط لتدمير الدولة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: نمتلك جيش وطني عظيم ودايما كل ما يحصل أزمة لازم ديما نكون شايفين كدا .. لازم تعرف قيمة الجيش المصري لما تجد دول بدون جيش ويتم اختراقها ولا تستطيع الرد.

أوضح الإعلامي أحمد موسى: "ترامب سمح للصين شراء النفط من إيران ولذلك تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم".
 

أحمد موسى: ما حدث بين إسرائيل وإيران «مش تمثيلية»

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الكثيرين يتساءلون حول ما حدث بين إسرائيل وإيران وهل يمكن اعتباره تمثيلية أم لا، مؤكدا أن قرار تل أبيب بشن هجمات ورد طهران لا يعتبر تمثيلية.

تابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تل أبيب اغتالت قيادات الحرس الثوري والعلماء النوويين والمواقع العسكرية وبالتالي هذا لا يمكن يكون تمثيلية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن إيران لا زالت تطلق الصواريخ حتى فجر اليوم وقبل بدء وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أنه لا أحد يعلم هل تدمرت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث أم لا، حيث إنه لم يذهب لها أحد منذ الهجوم ولم تنشر صورة واحدة لها وهي موجودة تحت الأرض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الولايات المتحدة نقل كل طائراتها من قاعدة العديد الموجودة في قطر قبل الضربة الإيرانية التي وقعت مساء أمس.

الإعلامي أحمد موسى إيران الوضع الداخلي بإيران على مسئوليتي

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