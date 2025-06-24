أحمد موسى: الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عاما داخل إيران

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمن واستقرار الدولة هو هدفنا الأول والأساسي، موضحا أن أخطر شيء تعرضت له إيران هو الوضع الداخلي بإيران.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عاما داخل إيران، موضحا أن إسرائيل قتلت أحد أكبر العلماء النوويين في إيران ومسئولين بالدولة.

كما أضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عشرات الشبكات والخلايا، لصالح الموساد عملت هدم وتدمير الدولة الإيرانية، معلقا: كل يوم إيران تكتشف أعداد من الخلايا والجواسيس.

وذكر: في عام 1993 قناة سي إن إن استضافت الإرهابي عمر عبدالرحمن لمدة 45 دقيقة والقناة قالت عليه بطل وهو إرهابي يريد تنفيذ خطط لتدمير الدولة.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: نمتلك جيش وطني عظيم ودايما كل ما يحصل أزمة لازم ديما نكون شايفين كدا .. لازم تعرف قيمة الجيش المصري لما تجد دول بدون جيش ويتم اختراقها ولا تستطيع الرد.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "ترامب سمح للصين شراء النفط من إيران ولذلك تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم".

