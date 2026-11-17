علق الإعلامي محمد فارس على الجدل المثار بشأن عدد الأهداف الدولية التي سجلها محمد صلاح مع منتخب مصر، مؤكدًا ثقته في قدرة قائد المنتخب على تجاوز حاجز الـ70 هدفًا والوصول إلى 80 هدفًا على الأقل خلال مسيرته الدولية.

وقال محمد فارس، في تصريحات لبرنامج «قهوة فايق» المذاع عبر قناة MBC، إنه يرى أن الجدل حول عدد أهداف صلاح مسألة وقتية، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك الوقت الكافي لتجاوز حاجز الـ70 هدفًا بسهولة.

وأضاف أنه يسجل موقفًا تجاه اتحاد الكرة، باعتباره المرجعية الرسمية لاعتماد الأرقام، موضحًا أنه كان يتمنى إعلان المعايير الرسمية لاحتساب الأهداف الدولية بالتزامن مع الاحتفاء بوصول محمد صلاح إلى الهدف رقم 70.

وأكد أن إعلان هذه المعايير يضمن وجود قواعد واضحة لجميع اللاعبين، سواء محمد صلاح أو حسام حسن أو أي لاعب آخر يسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مستقبلًا، حتى لو حدث ذلك بعد 100 عام.