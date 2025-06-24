أحمد موسى: قرار تل أبيب بشن هجمات ورد طهران لا يعتبر تمثيلية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الكثيرين يتسائلون حول ما حدث بين إسرائيل وإيران وهل يمكن اعتباره تمثيلية أم لا، مؤكدا أن قرار تل أبيب بشن هجمات ورد طهران لا يعتبر تمثيلية.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تل أبيب اغتالت قيادات الحرس الثوري والعلماء النوويين والمواقع العسكرية وبالتالي هذا لا يمكن يكون تمثيلية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن إيران لا زالت تطلق الصواريخ حتى فجر اليوم وقبل بدء وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أنه لا أحد يعلم هل تدمرت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث أم لا، حيث إنه لم يذهب لها أحد منذ الهجوم ولم تنشر صورة واحدة لها وهي موجودة تحت الأرض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الولايات المتحدة نقل كل طائراتها من قاعدة العديد الموجودة في قطر قبل الضربة الإيرانية التي وقعت مساء أمس.